ЦСКА победил «Локомотив» в серии пенальти на старте Кубка России

ЦСКА обыграл «Локомотив» в первом туре группового этапа Кубка России по футболу. Матч на «РЖД-Арене» завершился победой армейцев в серии пенальти.

Основное время московского дерби закончилось со счётом 1:1. На 40-й минуте Матеус Рейс вывел ЦСКА вперёд, однако уже в компенсированное время Александр Сильянов сравнял счёт. В серии одиннадцатиметровых ударов сильнее оказались футболисты ЦСКА — 5:4.

В составе армейцев дебютировал вратарь Максим Бориско, который летом перешёл в московский клуб из калининградской «Балтики».

ЦСКА и «Локомотив» выступают в одной группе вместе с «Ростовом» и «Акроном». В следующем туре армейцы примут тольяттинскую команду, а железнодорожники сыграют на выезде с ростовчанами. Оба матча запланированы на 18 августа.

Тем временем московская «Родина» разгромила казанский «Рубин» в первом туре группового этапа пути РПЛ Кубка России. Встреча в Химках завершилась со счётом 5:0, дубль оформил Магомедхабиб Абдусаламов, ещё по голу забили Андрей Егорычев, Артур Гарибян и Артём Максименко. Для «Рубина» это стало самым крупным поражением за последние четыре года — с апреля 2022-го, когда команда уступила «Сочи» со счётом 0:6.