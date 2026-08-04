Дзюба снова в гонке: Футболист собрал почти сотню штрафов и теперь должен государству

Форвард Артём Дзюба за восемь месяцев 2026 года получил 85 административных штрафов на общую сумму около 100 тысяч рублей. Часть взысканий футболист пока не погасил. Об этом стало известно Mash на спорте.

Лучший бомбардир в истории российского футбола накопил 85 штрафов с начала года. 11 из них остаются неоплаченными — задолженность перед государством составляет около 13 тысяч рублей. Большая часть нарушений связана с поездками на автомобилях: Дзюбу штрафовали за превышение скорости, неправильную парковку, выезд на выделенную полосу и неоплату проезда по платным трассам.

При этом, как отмечается, спортсмен передвигался на автомобилях Mercedes-AMG GLS 63 и Mercedes-Benz S-класса. В прошлом году у футболиста было около 170 штрафов. Чтобы повторить этот показатель в 2026-м, ему потребуется заметно увеличить нынешний темп.

Сейчас на счету Дзюбы примерно 0,35 штрафа в день. Для достижения прошлогодней отметки до конца года придётся получать около четырёх взысканий в неделю. До завершения 2026 года остаётся 149 дней, поэтому футболисту необходимо ускорить «гонку за штрафами», если он захочет повторить результат прошлого сезона.

Ранее стало известно, что Артём Дзюба рассматривал возможность возвращения в московский «Спартак», за который выступал в начале карьеры. Представители свободного агента предложили клубу рассмотреть вариант с подписанием контракта, однако руководство красно-белых не стало продолжать переговоры по возможному переходу.