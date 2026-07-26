Губерниев посоветовал Дзюбе стать играющим тренером в «Металлисте»

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев предложил нападающему Артёму Дзюбе, который остался без клуба после ухода из «Акрона», продолжить карьеру в подмосковном «Металлисте» из Королева. По его мнению, форвард мог бы стать играющим тренером и помочь развитию команды.

«Дзюбе я уже сказал, что ему нужно срочно брать под крыло «Металлист» из Королева. Помогать финансово подмосковному футболу. Быть мотором, может, играющим тренером. Опробовать на себе какие-то истории. Если он придет в «Металлист», это будет новый виток в карьере Дзюбы. Как говорится, был первым в космосе Гагарин, каким по счёту будет Дзюба», — сказал Губерниев.

Напомним, Дзюба выступал за «Акрон» с сентября 2024 года и покинул клуб летом 2026 года. В 49 матчах он забил 18 голов и отдал 12 голевых передач. Сейчас 37-летний нападающий — свободный агент. Его рыночная стоимость оценивается в €1,2 млн.

Ранее Губерниев жёстко высказался о матче Франции и Парагвая в 1/8 финала ЧМ. Он назвал игру парагвайцев грязной и далёкой от футбола. Комментатор подчеркнул, что нельзя путать самоотверженность с грубостью и жестокостью. По его словам, победу одержал спорт, а действия южноамериканцев — позор и война, не имеющая отношения к игре.