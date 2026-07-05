Губерниев назвал игру Парагвая «позорной войнушкой» и встал на сторону Франции

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев резко раскритиковал сборную Парагвая за чрезмерно грубую игру в матче 1/8 финала чемпионата мира против Франции. Мнением о прошедшей встрече он поделился с изданием «Спорт-Экспресс».

«Франция играла в футбол, а Парагвай подумал, что началась война. Я однозначно здесь за французов. То, что делали парагвайцы — это грязь, не спорт и не футбол. Можно сколько угодно рассуждать о том, как ещё могла играть команда, уступающая в классе», — ответил он.

Он подчеркнул, что самоотверженность нельзя путать с откровенной жестокостью и хамством. По мнению комментатора, в этом противостоянии победил именно спорт, а позорная «войнушка» южноамериканцев не имеет к нему никакого отношения.

Единственный мяч в этой встрече с пенальти забил Килиан Мбаппе, что позволило Франции пройти дальше. Парагвай же, уступая в классе, так и не сумел противопоставить сопернику ничего, кроме жёстких стыков.

Игру сборной Парагвая в матче 1/8 финала чемпионата мира осуждают за чрезмерную грубость и намеренные попытки нанести травмы соперникам. Эксперты отмечают, что южноамериканские футболисты, ощутив безнаказанность со стороны арбитра, начали откровенно охотиться за игроками французской команды.

Так, на 38 минуте Матиас Галарса умышленно ударил рукой пробегавшего мимо Килиана Мбаппе, хотя мяч находился в другой точке поля. Специалисты сошлись в едином мнении, что это очевидное удаление. Чуть позже Густаво Веласкес, падая, специально задел голову вратаря Майка Меньяна. Главный арбитр Ильгиз Танташев из Узбекистана оставил оба эпизода без внимания.

Почувствовав вседозволенность, парагвайцы продолжили действовать в том же духе. В начале второго тайма Веласкес влетел в голову Майклу Олисе и отделался лишь устным предупреждением. Андрес Кубас ударил прямой ногой Адриена Рабьо, после чего судья лишь отправил команды на водопой. Хуан Касерес, лёжа на газоне, попал прямыми шипами в голень Мбаппе, а Габриэль Авалос явно ударил локтем в живот Дайота Упамекано. Никаких санкций за эти нарушения не последовало. Пенальти за подножку Диего Гомеса против Дезире Дуэ Танташев назначил только после подсказки видеоассистентов, хотя сам находился рядом с эпизодом.

Ранее сообщалось, что после финального свистка матча 1/8 финала чемпионата мира между сборными Франции и Парагвая произошла стычка с участием Килиана Мбаппе и вратаря южноамериканцев Орландо Хиля. Сразу по окончании игры голкипер парагвайской команды предпринял попытку пожать руку капитану соперников. Мбаппе на этот жест не отреагировал и проследовал мимо. В ответ раздосадованный вратарь бросил мяч в спину французскому форварду.