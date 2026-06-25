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24 июня, 23:07

Канадский нападающий Дэвид побил достижение Дзюбы на ЧМ

Промис Дэвид. Обложка © Instagram (Соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / txby.72

Промис Дэвид. Обложка © Instagram (Соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / txby.72

Канадский футболист Промис Дэвид установил новый рекорд чемпионатов мира среди команд-хозяев турнира, забив самый быстрый гол после выхода на замену.

В матче третьего тура группового этапа против Швейцарии он отличился спустя 71 секунду после появления на поле. Встреча завершилась со счётом 1:2 в пользу швейцарцев.

Тем самым Дэвид превзошёл достижение Артёма Дзюбы. Напомним, российский нападающий забил через 90 секунд после выхода на замену в матче ЧМ-2018 против Саудовской Аравии.

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Несмотря на поражение, сборная Канады завершила групповой этап на втором месте в группе В. Это позволило команде впервые в истории выйти в плей-офф чемпионата мира. Швейцария заняла первое место, набрав 7 очков.

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Артём Гапоненко
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