Испания с Францией забыты: У суперкомпьютера Opta новый любимчик на ЧМ-2026 и ему сложно возразить

Сборная Аргентины вышла на первое место в рейтинге фаворитов чемпионата мира по футболу. Такую оценку дал суперкомпьютер британской аналитической компании Opta после завершения второго тура группового этапа.

Вероятность победы южноамериканцев в турнире сейчас оценивается в 15,46 процента. Совсем немного им уступает команда Франции с показателем 15,06 процента. Замыкает тройку претендентов Испания, чьи шансы равны 12,48 процента.

В десятку главных соискателей трофея также входят Англия, Португалия, Германия и Норвегия. Далее следуют Бразилия, Нидерланды и США.