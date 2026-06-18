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18 июня, 12:55

Суперкомпьютер Opta охладел к Испании и назвал нового фаворита ЧМ-2026

Дидье Дешам и Килиан Мбаппе. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / equipedefrance

Дидье Дешам и Килиан Мбаппе. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / equipedefrance

Сборная Франции возглавила рейтинг главных претендентов на победу в мундиале. Обновлённый прогноз опубликовала британская аналитическая компания Opta на своём официальном сайте.

Расчёты производились на основе десяти тысяч симуляций турнира. В 15,73% случаев итоговый трофей доставался именно французским футболистам.

Перед стартом соревнований алгоритм отдавал предпочтение Испании. Тогда вероятность её триумфа составляла 16,1%. Сейчас испанцы опустились на четвёртую строчку с показателем 12,08%. Вторую позицию в обновлённом списке заняла Англия. Шансы родоначальников футбола машина оценила в 12,33%. Действующий обладатель титула Аргентина расположилась следом — 12,28%.

Перестановки связаны с результатами стартовых матчей. Подопечные Дидье Дешама уверенно переиграли Сенегал со счётом 3:1. Команда Испании потеряла очки, разойдясь миром с Кабо-Верде.

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Юрий Лысенко
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