Суперкомпьютер Opta охладел к Испании и назвал нового фаворита ЧМ-2026

Сборная Франции возглавила рейтинг главных претендентов на победу в мундиале. Обновлённый прогноз опубликовала британская аналитическая компания Opta на своём официальном сайте.

Расчёты производились на основе десяти тысяч симуляций турнира. В 15,73% случаев итоговый трофей доставался именно французским футболистам.

Перед стартом соревнований алгоритм отдавал предпочтение Испании. Тогда вероятность её триумфа составляла 16,1%. Сейчас испанцы опустились на четвёртую строчку с показателем 12,08%. Вторую позицию в обновлённом списке заняла Англия. Шансы родоначальников футбола машина оценила в 12,33%. Действующий обладатель титула Аргентина расположилась следом — 12,28%.

Перестановки связаны с результатами стартовых матчей. Подопечные Дидье Дешама уверенно переиграли Сенегал со счётом 3:1. Команда Испании потеряла очки, разойдясь миром с Кабо-Верде.

Ранее Life.ru рассказывал, что Вооружённые силы Мексики ликвидировали беспилотник, следивший за тренировкой южнокорейской футбольной сборной в Сапопане. Занятие носило закрытый характер, команда отрабатывала сложные тактические схемы. Охрана заметила двоих операторов дрона, те попытались скрыться, после чего военные сбили аппарат прямо над полем. Позднее неизвестные сумели забрать повреждённое устройство и скрылись, сейчас ведётся их розыск. Представители сборной Республики Корея обратились к местным властям с просьбой о расследовании случившегося.