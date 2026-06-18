Дрон «шпионил» за корейскими футболистами на ЧМ в Мексике во время тренировки

В Мексике военные уничтожили беспилотник, который «шпионил» за сборной Республики Корея по футболу. Тренировка проводилась в закрытом режиме в Сапопане и преследовала цель отработать сложные комбинации для игры. Об этом сообщило агентство Yonhap.

Дроном управляли двое мужчин. Когда служба безопасности сборной заметила слежку, то дроноводы попытались скрыться. Информацию оперативно передали мексиканским военным, и те сбили аппарат над футбольным полем. Однако неизвестные вернулись за БПЛА , а затем сбежали с ним. Их ищут. Представители сборной Южной Кореи просят местные власти расследовать инцидент.

«Мне стало известно о ситуации с дроном во время нашей вчерашней тренировки. К счастью, это случилось до того, как мы начали отрабатывать тактику, поэтому, в сущности, это на нас не повлияло», — прокомментировал ЧП тренер сборной Хон Мён Бо.

Ранее сообщалось, что сборная Норвегии впервые за 28 лет сыграла на чемпионате мира и сразу разгромила Ирак — 4:1. Матч прошёл в Фоксборо, а главной звездой вечера стал Эрлинг Холанд.