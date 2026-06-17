Сборная Норвегии обыграла Ирак в матче чемпионата мира по футболу

Сборная Норвегии впервые за 28 лет сыграла на чемпионате мира и сразу разгромила Ирак — 4:1. Матч прошёл в Фоксборо, а главной звездой вечера стал Эрлинг Холанд.

Форвард «Манчестер Сити» оформил дубль ещё в первом тайме, забив на 29-й и 43-й минутах. К концу игры норвежцы добавили ещё два гола: отличились Остигард и Торстведт. Ирак сумел ответить лишь одним точным ударом — на счету Аймана Хуссейна.

Для обеих команд этот турнир — долгожданное возвращение. Норвегия не играла на ЧМ с 1998 года, Ирак — с 1986-го. Теперь они оказались в одной группе вместе с Францией и Сенегалом. Французы уже стартовали с победы над Сенегалом — 3:1.

Второй тур группового этапа подарит нам противостояния Норвегии с Сенегалом и Ирака с Францией — оба матча пройдут в ночь на 23 июня. Мундиаль, принимаемый тремя странами (США, Канада, Мексика), продлится до 19 июля и войдёт в историю как первый с 48 участниками.

Ранее премьер-министр Ирака Али аз-Зейди распорядился перенести начало рабочего дня во всех ведомствах 17 июня на 10:00 по местному времени. Причиной стал матч сборной Ирака против Норвегии на чемпионате мира по футболу.