Премьер Ирака перенёс начало рабочего дня ради матча сборной на ЧМ по футболу

Премьер-министр Ирака Али аз-Зейди распорядился перенести начало рабочего дня во всех ведомствах 17 июня на 10:00 по местному времени. Причина — предстоящий матч сборной Ирака против Норвегии на чемпионате мира по футболу.

«Благодаря этой исключительной мере госслужащие и все граждане смогут поддержать иракскую национальную сборную по футболу», — говорится в заявлении секретариата кабмина.

Чемпионат мира в США, Канаде и Мексике завершится 19 июля. В турнире впервые участвуют 48 команд. Иракская сборная играет в группе с Норвегией, Францией и Сенегалом. Матч против норвежцев станет для Ирака первым на текущем первенстве.

Ранее Life.ru писал, что на чемпионате мира по футболу впервые в истории на поле вышли мать и сын. За сборную Новой Зеландии сыграли 21-летний защитник Тайлер Биндон и его мать Дженни Биндон, легендарный вратарь женской национальной сборной. Тайлер принял участие в матче группового этапа против Ирана, который завершился ничьей 2:2, а Дженни ранее провела 77 матчей за женскую команду и участвовала в двух чемпионатах мира среди женщин. Впереди у новозеландцев игры с Египтом и Бельгией.