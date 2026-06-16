Впервые в истории на футбольных ЧМ сыграли мама и сын

Впервые в истории мирового футбола на главном турнире планеты произошло событие, которое войдёт в летопись спорта: на поле ЧМ вышли мама и сын, представляющие сборную Новой Зеландии. Речь идёт о Дженни и Тайлере Биндон.

21-летний Тайлер, талантливый защитник, выступающий на клубном уровне за английский «Ноттингем Форест», принял участие в матче группового этапа ЧМ-2026 года против сборной Ирана, который завершился боевой ничьёй 2:2.

Но самое удивительное в этой истории – это его мать Дженни Биндон. Она сама является легендой новозеландского футбола, в прошлом защищавшая ворота женской национальной сборной. На её счету впечатляющие 77 матчей за команду и участие в двух ЧМ среди женщин.

Впереди у сборной Новой Зеландии ещё два важных матча в группе. 22 июня им предстоит битва с Египтом, а 27 июня – непростое испытание против бельгийцев.

Накануне сообщалось, что сборные Бельгии и Египта сыграли вничью в матче группового этапа ЧМ по футболу. Встреча прошла в Сиэтле и завершилась со счётом 1:1.