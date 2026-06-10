Суперкомпьютер Opta назвал главного фаворита ЧМ-2026. Это не Аргентина и не Бразилия
Суперкомпьютер Opta назвал Испанию главным претендентом на победу на ЧМ-2026
Обложка © РИА Новости / Григорий Сысоев
За день до начала Чемпионата мира по футболу 2026 года суперкомпьютер Opta представил свой прогноз относительно шансов команд на победу. Согласно его расчётам, наибольшие шансы на титул имеет сборная Испании (16%). За ней следуют Франция (12,9%) и Англия (10,8%).
В турнире примут участие 48 команд, разделенных на 12 групп по четыре сборные. Хозяева турнира – США, Канада и Мексика – получили автоматическую путевку, остальные команды прошли квалификацию.
Групповой этап пройдёт с 11 по 27 июня, где каждая команда сыграет по три матча. В стадию плей-офф выйдут по две лучшие команды из каждой группы, а также восемь лучших команд, занявших третьи места. Общее количество матчей составит 104, что является новым рекордом для чемпионатов мира.
Ранее Life.ru публиковал полный список стран-участниц ЧМ-2026. Этот чемпионат станет первым в новом расширенном формате: его примут сразу три государства — США, Мексика и Канада, а за титул поборются 48 сборных. Россия в число участников снова не попала из-за отстранения.
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