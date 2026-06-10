«Будто я только начинаю»: Шакира готовится войти в историю чемпионата мира

Шакира готовится к новому историческому выступлению на чемпионате мира по футболу. Певица станет одной из хедлайнеров первого в истории шоу в перерыве финала ЧМ, который пройдёт 19 июля на стадионе MetLife в Нью-Джерси.

Артистка рассказала People, что после 30 лет в музыке ощущает не усталость, а новый старт. Сейчас она продолжает мировой тур Las Mujeres Ya No Lloran и одновременно готовится к выступлению на одном из самых заметных спортивных событий года.

«Знаете, что странно? Я занимаюсь этим профессионально уже 30 лет, а у меня ощущение, будто я только начинаю», — сказала Шакира.

По словам Шакиры, тяжёлые события помогли ей лучше понять собственную силу. Она призналась, что раньше считала себя более хрупкой, чем оказалась на самом деле, а пережитые испытания стали для неё важным уроком.

К чемпионату мира певица также записала официальный трек «Dai Dai» вместе с нигерийским артистом Burna Boy. Все свои роялти от песни она направит в FIFA Global Citizen Education Fund, который помогает детям по всему миру получать доступ к образованию и футболу.

Для Шакиры футбол давно стал частью личной истории. Она впервые выступала на чемпионате мира 20 лет назад, а в 2010-м исполнила Waka Waka на турнире, где познакомилась с Пике. Позже у пары родились сыновья Милан и Саша.

Теперь певица возвращается на футбольную сцену уже в другом статусе — как артистка, мать и женщина, которая прошла через кризис и снова собрала стадионы. По её словам, каждый чемпионат мира обладает особой магией, а нынешний должен стать событием, которое объединит людей в сложный момент.

Турнир откроется 11 июня на «Ацтеке» в Мехико — в первом матче сыграют сборные Мексики и Южной Африки. Развязку чемпионата оставили для арены MetLife в Ист-Ратерфорде, рядом с Нью-Йорком: именно там 19 июля пройдёт финал.

Ранее Life.ru публиковал полный список стран-участниц ЧМ-2026. Этот чемпионат станет первым в новом расширенном формате: его примут сразу три государства — США, Мексика и Канада, а за титул поборются 48 сборных. Россия в число участников снова не попала из-за отстранения.