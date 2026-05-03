Два миллиона фанатов Шакиры освистали Пике на концерте в Рио-де-Жанейро

Певица Шакира провела бесплатный концерт на пляже Копакабана в Рио-де-Жанейро и напомнила о своём статусе матери-одиночки. После этого её фанаты освистали изменившей ей бывшего — экс-футболиста «Барселоны» Жерара Пике. На выступление, по оценкам мэра города, было два миллиона человек.

«Вы знали, что в Бразилии 20 миллионов матерей-одиночек? Им приходится много работать, чтобы поддерживать семьи. И я одна из таких!» — произнесла Шакира.

Услышав это, фанаты начали скандировать нецензурную кричалку в адрес Пике.

Пара начала встречаться в 2010 году, а спустя два года у них родился первенец Милан. Ещё через два года на свет появился их второй сын Саша. Летом 2022 года певица ушла от футболиста из-за его измен. Через полгода она выпустила песню, в которой «прошлась» по бывшему мужу и его новой девушке. Сейчас знаменитость живёт со своими сыновьями в Майами.

Пике — воспитанник «Барселоны». Карьеру на взрослом уровне он начинал в «Манчестер Юнайтед», выступал в аренде в «Реал Сарагоса», а в 2008 году вернулся в каталонский клуб, где играл до завершения карьеры в 2022 году.

