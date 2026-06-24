Рекорд Месси, 7 сборных в плей-офф, чудо Кабо-Верде продолжается: Завершился второй тур ЧМ

По итогам второго тура группового этапа чемпионата мира-2026, который проходит в США, Канаде и Мексике, определились первые герои и неудачники турнира. Главным событием тура стало историческое достижение Лионеля Месси.

Капитан сборной Аргентины, которому сегодня стукнуло 39 лет, оформил дубль в матче против Австрии (2:0), благодаря чему его общее число голов на чемпионатах мира достигло 18. Он стал единоличным рекордсменом по этому показателю, превзойдя достижение Мирослава Клозе, а победа позволила действующим чемпионам мира набрать шесть очков и досрочно гарантировать себе выход в плей-офф.

Второй тур также ознаменовался крупными победами и неожиданными результатами. Сборная Португалии разгромила дебютанта турнира Узбекистан со счетом 5:0. Криштиану Роналду оформил дубль в этом матче и, забив свой десятый гол на мундиалях, стал лучшим бомбардиром страны в истории чемпионатов мира, а также первым футболистом, кто забивал на шести ЧМ.

В группе L английская сборная, считавшаяся фаворитом после яркой победы в первом туре, неожиданно потеряла очки, сыграв вничью 0:0 с командой Ганы. Возможно, родоначальникам футбола стоит найти управу на африканского шамана, который проклял Гарри Кейна.

Хозяева турнира из шести матчей не смогли победить лишь в одном. У Мексики и США по шесть очков, у Канады — 4. При этом все команды лидируют в своих квартетах.

Сборная Бразилии, в состав которой после травмы возвращается Неймар, одержала первую победу на турнире — скромная команда Гаити проиграла со счётом 0:3.

Другая островная команда — Кюрасао — набрала первые очки, сыграв вничью с Эквадором. Возможно, спортсменам помогли их жёны. Южноамериканцы славятся своей обороной, а вот с атакой пока всё гораздо хуже — ни одного гола за два матча, а дальше Германия.

Швеция после победы в первом туре 5:1 над Тунисом решила отзеркалить результат и проиграла Нидерландам с таким же счётом. В следующем туре скандинавы встретятся с японцами, которые тоже забили шесть голов за две игры.

А вот Иран и Бельгия показывают куда более скучную игру — Златан Ибрагимович даже уснул во время матча.

Испания одержала первую победу на ЧМ, легко разобравшись с Саудовской Аравией 4:0. А главная сенсация чемпионата Кабо-Верде вновь удивила, отобрав очки у двукратных чемпионов мира из Уругвая.

Франция и Норвегия доминируют в группе I. Килиан Мбаппе и Эрлинг Холанд забили уже по четыре мяча и в следующем туре сойдутся в очной дуэли, попытавшись догнать лучшего бомбардира ЧМ Лео Месси.

В плей-офф на данный момент вышли семь сборных — США, Мексика, Аргентина, Франция, Германия, Норвегия и Колумбия. Групповой этап завершится 27 июня, а третий тур начнётся уже сегодня вечером. В 22:00 по Москве Швейцария сыграет с Канадой, а Босния и Герцеговина встретится с Катаром.