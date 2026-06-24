Анчелотти объявил о возвращении Неймара в матче с Шотландией

Неймар попал в заявку сборной Бразилии на игру третьего тура чемпионата мира против Шотландии. О кадровом решении рассказал главный тренер команды Карло Анчелотти.

34-летний нападающий пропустил два стартовых поединка турнира из-за повреждения. Теперь футболист полностью восстановился и работает в общей группе.

«Он хорошо тренировался на неделе, хорошо подготовился к игре. Мы очень рады, что он вернулся. Благодаря своим качествам он может помочь команде», — отметил специалист.

Наставник бразильцев допустил, что форвард способен провести на поле весь матч. По словам Анчелотти, с физическим состоянием игрока нет никаких проблем.

Тренер подчеркнул позитивный настрой ветерана. В последнее время тот демонстрирует серьезное отношение к делу и усердно работает, стремясь поскорее набрать оптимальные кондиции.

Даже оставаясь на скамейке, Неймар приносит пользу. Анчелотти добавил, что опытный игрок помогает молодым партнёрам, делясь знаниями и пониманием футбола.

Встреча Бразилии и Шотландии пройдет 25 июня. Стартовый свисток прозвучит в 01:00 по московскому времени.

Бразилия лидирует в группе C с 4 очками. Столько же имеет Марокко. У Шотландии три очка, а Гаити занимает последнее место с нулём.

Напомним, в конце мая стало известно, что Неймар, ныне играющий за «Сантос», получил травму. В результате он пропустил товарищеские матчи с Панамой и Египтом, а также две первые игры чемпионата мира.