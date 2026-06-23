Футболистам из сборной Кюрасао разрешили жить в номерах с жёнами

Сборная Кюрасао, впервые в истории пробившаяся на чемпионат мира, стала одной из самых обсуждаемых команд турнира. Не только из-за результатов, но и из-за необычных правил внутри клуба.

Тренерский штаб разрешил игрокам проживать вместе со своими женами и девушками (WAGs) во время турнира. Кроме того, федерация взяла на себя расходы на размещение семей, чтобы поддержать футболистов эмоционально и снизить стресс, пишет The Sun.

Идею поддержала командный врач Сузанна Хуурман, заявив, что присутствие близких помогает игрокам чувствовать себя спокойнее и уменьшает эффект тоски по дому. Она также отметила, что в долгих турнирах психологическое состояние может играть важную роль в результате.

Такой подход резко отличается от традиционной практики на чемпионатах мира, где сборные обычно строго ограничивают контакты игроков с семьями. В Кюрасао же считают, что для их команды, состоящей из менее опытных футболистов, комфорт и поддержка важнее строгой дисциплины.

Несмотря на разгром от Германии со счётом 1:7, команда сумела добиться исторического результата — первой ничьей на чемпионатах мира против Эквадора (0:0). Теперь Кюрасао сохраняет шансы на выход из группы, если удачно сыграет в оставшихся матчах.

История команды уже стала одной из самых ярких на турнире, а их подход к подготовке вызывает бурные обсуждения среди болельщиков и экспертов. Вратарь Кюрасао Ром установил рекорд ЧМ по сейвам в матче против Эквадора.