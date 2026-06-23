Роналду стал первым в истории футболистом, забивавшим на шести ЧМ

Португальский нападающий Криштиану Роналду забил свой первый гол на ЧМ-2026. Случилось это на 6-й минуте матча группового этапа против сборной Узбекистана. Игра проходит на стадионе «Эн-Эр-Джи Стэдиум» в Хьюстоне, США.

41-летний футболист вышел в стартовом составе и уже в начале встречи сумел поразить ворота соперника. аким образом, Роналду стал первым в истории футболистом, забившим на шести чемпионатах мира.

Отметим, что в первом туре Португалия сыграла вничью с ДР Конго (1:1), а Роналду не сумел отличиться. Безголевая серия форварда на крупных турнирах достигла десяти матчей.

Роналду является самым возрастным полевым игроком, выходившим в стартовом составе на матч чемпионата мира, и лишь вторым футболистом в истории, забивавшим на мундиале в возрасте 40+ лет. Рекорд принадлежит камерунцу Роже Милле, отличившемуся в 42 года.

Ранее Лионель Месси прокомментировал свой бомбардирский рекорд на чемпионатах мира. Нападающий заявил, что главная радость для него — не личное достижение, а выход команды в следующую стадию турнира. При этом он мог оформить и второй подряд хет-трик, но не реализовал пенальти в начале матча.