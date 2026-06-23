Роналду прокричал в камеру «я вернулся» после дубля в ворота Узбекистана

Криштиану Роналду прокричал в камеру «я вернулся» сразу после финального свистка матча с Узбекистаном. К тому моменту нападающий сборной Португалии уже оформил дубль и стал лучшим бомбардиром своей страны на чемпионатах мира/

Встреча второго тура группы К завершилась разгромом со счётом 5:0. Матч проходил на стадионе «Эн-Эр-Джи Стэдиум» в США, обслуживал игру марокканский арбитр Джалал Джайед.

Роналду открыл счёт уже на 6-й минуте. Второй гол 41-летний форвард забил перед самым перерывом, отличившись на 39-й минуте.

Два точных удара позволили ему достичь отметки в 10 мячей на мировых первенствах. Теперь Криштиану возглавляет список самых результативных игроков португальской команды за всю историю турнира.

Свою яркую фразу в объектив камеры он адресовал болельщикам, которые ждали от лидера голов после неудачного старта. В первом туре португальцы встречались с ДР Конго. Встреча закончилась ничьей — 1:1.