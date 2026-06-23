«Атака в луже, оборона в сухости»: Мбаппе устроил разнос уборщикам на ЧМ-2026

Форвард сборной Франции Килиан Мбаппе выразил недовольство неравномерной подготовкой игрового поля после сильного дождя во время матча чемпионата мира против Ирака. Как сообщает The Touchline, Мбаппе попросил персонал стадиона уделить одинаковое внимание осушению обеих половин поля.

Он отметил, что после двухчасовой задержки из-за непогоды, участок, где французы оборонялись, был очищен от воды, тогда как атакующая зона оставалась подтопленной. Футболист подчеркнул, что хотел бы видеть равные условия для игры на всей площади поля.

«Они 20 минут убирали ту половину, где мы оборонялись, но почти не занимались той, где мы атаковали. Я хотел, чтобы они потратили одинаковое время на обе части поля», — поделился форвард.

Минувшей ночью французы обыграли команду Ирака со счётом 3:0. Матч был приостановлен после первого тайма из-за погодных условий. Сборные продолжили игру спустя два часа.

В заключительном матче группового этапа, который состоится 26 июня, сборная Франции встретится с командой Норвегии, а Ирак сыграет против Сенегала. Обе встречи начнутся в 22:00 по московскому времени.