Драккар на эскалаторе: Норвежские фанаты устроили «гребной танец» викингов перед ЧМ

Норвежские фанаты, приехавшие в Бостон на чемпионат мира, продолжают удивлять местных жителей своими «гребными танцами» в самых неожиданных местах. На этот раз они устроили представление прямо на эскалаторе Южного вокзала — видео с синхронными движениями разлетелось по сети.

Норвежские фаны станцевали гребной танец на эскалаторе в Бостоне. Видео © Х / Jeremy Siegel; Видео © Х / Barstool Sports

Группа болельщиков, сидя друг за другом, ритмично имитировала греблю вёслами, будто управляя драккаром — традиционным кораблём викингов. Этот обряд давно стал своеобразной визитной карточкой скандинавских фанатов на крупных турнирах, а иногда встречается и на фестивалях, посвящённых культуре и наследию викингов.

К слову, своеобразной традицией викингов поразили в 2018 году исландцы, которые приехали в Россию на ЧМ. Фанаты синхронно выкрикивали «Ху!» и сопровождали это ритмичными хлопками. Этот «приём» получил название «удар викинга» и «викингский клич».

Кстати, старались фанаты не зря. Напомним, сборная Норвегии спустя 28 лет вернулась на чемпионат мира и уверенно переиграла Ирак со счётом 4:1. Матч в Фоксборо стал бенефисом Эрлинга Холанда, который уже в первом тайме оформил дубль. Голевой двойник «Манчестер Сити» отличился на 29-й и 43-й минутах, а во втором тайме норвежцы развили успех — забили Остигард и Торстведт. Ирак смог ответить лишь голом Аймана Хуссейна.