Кейн провалил матч с Ганой после проклятия шамана

Форвард сборной Англии по футболу Гарри Кейн неудачно сыграл в матче с Ганой после проклятия, наложенного шаманом Нан Кваку Бонсамом. 23 июня жрец заявил, что намерен остановить капитана англичан с помощью ритуала.

«Я работаю над Кейном. Я уже показывал, на что способен, поэтому знаю, что мне нужно сделать, чтобы остановить его. Я очень известен своими предсказаниями. Я не желаю ему серьёзной травмы. Этого будет достаточно, чтобы остановить его в матче против моей страны. Я буду делать свою работу, чтобы она принесла пользу Гане», — высказался шаман.

Его слова, как ни странно, нашли своё отражение на футбольном поле. Игра закончилась ничьей, а Кейн продемонстрировал один из самых слабых своих матчей на турнире. Он нанёс лишь один удар в створ ворот, не реализовал выход один на один и не отдал ни одной острой передачи. Показатели форварда по отборам и перехватам также оказались нулевыми.

Нана Кваку Бонсам — известный ганский народный целитель и шаман, который утверждает, что обладает сверхъестественными способностями, полученными от святилища Кофи Оо Кофи, и называет себя «единственным аутентичным человеком Африки». Он предлагает услуги духовного исцеления и защиты, а его святилища в Аккре, по его словам, посещают люди со всего мира. Наибольшую известность Бонсам получил благодаря громким заявлениям о наведении порчи на звёздных футболистов: например, перед чемпионатом мира 2014 года он утверждал, что стал причиной травмы колена Криштиану Роналду, используя для этого ритуалы с собаками и духа. Все эти заявления не имеют никаких доказательств и традиционно воспринимаются как медийное шоу и элемент психологической игры перед крупными спортивными событиями.

После двух туров у Англии и Ганы по 4 очка. В этом квартете также находятся Хорватия и Панама — у них пока ноль в графе набранных очков. Их очная игра проходит в эти минуты.