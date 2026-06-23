«Не так уж плох!» Клозе поздравил Месси с рекордом по голам на чемпионатах мира

Бывший нападающий сборной Германии Мирослав Клозе поздравил Лионеля Месси с установлением рекорда по числу голов на чемпионатах мира. Об этом 22 июня сообщила газета Süddeutsche Zeitung. Клозе уступил аргентинцу первенство, которое держалось 12 лет.

Рекорд немца составлял 16 голов (пять на ЧМ-2002, 5 — на ЧМ-2006, 4 — на ЧМ-2010 и 2 на ЧМ-2014). Столько мячей он забил за 21 матч. Месси превзошёл экс-форварда сборной Германии в матче второго тура группового этапа против Австрии. Аргентинец оформил дубль и довёл общее число голов до 18. Для этого ему потребовалось 28 игр.

«Я ведь всегда говорил, что Месси не так уж плох! Он лучший футболист всех времён для меня! Поздравляю, чемпион!» — сказал Клозе.

Сборная Аргентины после победы над Австрией досрочно гарантировала себе выход в плей-офф. Соперник действующих чемпионов мира определится по итогам заключительного тура группового этапа.

Ранее Лионель Месси прокомментировал свой бомбардирский рекорд на чемпионатах мира. Нападающий заявил, что главная радость для него — не личное достижение, а выход команды в следующую стадию турнира. При этом он мог оформить и второй подряд хет-трик, но не реализовал пенальти в начале матча.