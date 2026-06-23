Фанаты Узбекистана приехали на матч с Португалией верхом на лошадях

Болельщики сборной Узбекистана эффектно появились у стадиона перед матчем чемпионата мира-2026 против Португалии в Техасе. Часть фанатов добралась до арены верхом на лошадях.

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Необычное шествие прошло в Хьюстоне возле стадиона NRG Stadium перед игрой второго тура группового этапа. Мужчины в национальной атрибутике и с флагами Узбекистана устроили яркий проход к арене, привлекая внимание болельщиков и прохожих.

За несколько часов до матча фанаты собрались в центре города и организованной колонной двинулись к стадиону. По пути они скандировали кричалки в поддержку сборной и создавали праздничную атмосферу.

Отдельным моментом стало выступление одного из болельщиков, который исполнил «Катюшу» на карнае — традиционном узбекском духовом инструменте. Атмосфера перед игрой получилась яркой и по-настоящему массовой.

Сборная Узбекистана впервые в своей истории пробилась на чемпионат мира, став первой командой из Центральной Азии, которой удалось выйти на мундиаль. Выступление команды уже вошло в историю турнира. 18 июня в матче против Колумбии произошло знаковое событие — бывший игрок ЦСКА Аббосбек Файзуллаев забил первый гол Узбекистана на чемпионатах мира.