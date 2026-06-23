Шутка КВН о матче Узбекистан — Португалия 16-летней давности стала реальностью

Матч сборных Узбекистана и Португалии, который состоится 23 июня в Хьюстоне (штат Техас) в рамках чемпионата мира 2026 года, неожиданно напомнил о шутке из КВН 16-летней давности.

Видео © ВК/Международный союз КВН

Ещё в 2010 году команда «Сборная Узбекистана» на Открытом кубке КВН СНГ пошутила о возможной встрече двух сборных на футбольном поле. Тогда этот сценарий выглядел практически фантастикой, однако спустя годы он стал реальностью. Видео быстро разошлось в соцсетях, шутка получила вторую жизнь и стала вирусной на фоне предстоящего матча.

Исполнитель номера, стендап-комик Дмитрий Ким, рассказал в комментарии RTVI.US, что тогда многие воспринимали идею как невозможную. По его словам, когда эта шутка создавалась, все думали, что это на грани фантастик», однако всё сложилось иначе.

Он также пожелал удачи сборной Узбекистана и обратился к Криштиану Роналду, отметив, что португальская звезда — легенда футбола, но на поле выйдет команда, которая «16 лет мечтала об этом моменте».

«Они точно будут готовы. Надеюсь, кто-то из этих ребят завтра станет легендой», — добавил Ким.

Напомним, сборная Узбекистана впервые в своей истории пробилась на чемпионат мира, став первой командой из Центральной Азии, которой удалось выйти на мундиаль. 18 июня в матче против Колумбии команда добилась исторического момента — бывший игрок ЦСКА Аббосбек Файзуллаев забил первый гол Узбекистана в истории чемпионатов мира. 22-летний форвард, выступающий за турецкий «Истанбул Башакшехир», отличился на 61-й минуте встречи. Несмотря на успех, сборная Узбекистана уступила Колумбии со счётом 1:3. Единственный мяч в составе азиатской команды остался за Файзуллаевым, который после гола отправил воздушный поцелуй в камеру.