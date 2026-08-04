«Родина» разгромила «Рубин» в стартовом матче группового этапа Кубка России

Московская «Родина» начала групповой этап пути РПЛ Кубка России с крупной победы над казанским «Рубином». Матч первого тура группы А прошёл в Химках и завершился со счётом 5:0 в пользу хозяев поля.

Дубль оформил Магомедхабиб Абдусаламов, который отличился на 13-й и 51-й минутах. Ещё по одному мячу забили Андрей Егорычев, Артур Гарибян и Артём Максименко.

Для «Рубина» это стало крупнейшим поражением с апреля 2022 года, когда казанцы уступили «Сочи» со счётом 0:6 в чемпионате России.

Во втором туре турнира московская команда 18 августа примет «Оренбург», а «Рубин» днем позже сыграет дома с московским «Спартаком».

Ранее Life.ru сообщал, что албанский голеадор принёс «Рубину» победу над «Акроном». На 15-й минуте отличился колумбийский защитник Андерсон Арройо, а уже на 19-й гол отметился албанский форвард Мирлинд Даку.