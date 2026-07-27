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26 июля, 22:24

В протоколе матча «Рубина» и «Краснодара» отражены угрозы арбитрам

Обложка © Telegram / ФК «Краснодар»

Обложка © Telegram / ФК «Краснодар»

Неизвестный человек угрожал и оскорблял арбитров после матча «Рубина» и «Краснодара» в первом туре РПЛ. Этот факт зафиксировали в официальном протоколе встречи. Судейскую бригаду на поле возглавлял Артём Чистяков.

Документ содержит конкретные детали инцидента.

«После окончания матча в подтрибунном помещении неустановленное лицо угрожало и оскорбляло судейскую бригаду с использованием нецензурной брани», — говорится в протоколе встречи.

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Игра первого тура Российской Премьер-лиги прошла в Казани на стадионе «Ак Барс Арена». Гости одержали победу со счётом 3:1. Казанский клуб испытывал трудности с 17-й минуты, когда главный арбитр удалил с поля защитника «Рубина» Илью Рожкова. Судья принял это решение после просмотра видеоповтора с помощью системы ВАР.

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Лия Мурадьян
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