В протоколе матча «Рубина» и «Краснодара» отражены угрозы арбитрам
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Неизвестный человек угрожал и оскорблял арбитров после матча «Рубина» и «Краснодара» в первом туре РПЛ. Этот факт зафиксировали в официальном протоколе встречи. Судейскую бригаду на поле возглавлял Артём Чистяков.
Документ содержит конкретные детали инцидента.
«После окончания матча в подтрибунном помещении неустановленное лицо угрожало и оскорбляло судейскую бригаду с использованием нецензурной брани», — говорится в протоколе встречи.
Игра первого тура Российской Премьер-лиги прошла в Казани на стадионе «Ак Барс Арена». Гости одержали победу со счётом 3:1. Казанский клуб испытывал трудности с 17-й минуты, когда главный арбитр удалил с поля защитника «Рубина» Илью Рожкова. Судья принял это решение после просмотра видеоповтора с помощью системы ВАР.
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