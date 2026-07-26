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26 июля, 19:36

«Оренбург» в меньшинстве вырвал победу у «Ростова» в первом туре РПЛ

Обложка © Telegram / ФК «Оренбург»

Обложка © Telegram / ФК «Оренбург»

«Оренбург» с победы начал новый сезон Российской премьер-лиги, обыграв на своём поле «Ростов» со счётом 2:1 в матче первого тура.

Гости вышли вперёд после гола Виктора Мелёхина на 47-й минуте. Вскоре хозяева остались вдесятером: Максим Савельев был удалён, получив вторую желтую карточку. Несмотря на это, «Оренбург» сумел переломить ход встречи — в концовке отличились Руслан Куль и Андрей Касаджиков, забивший победный мяч уже в компенсированное время.

Во втором туре «Ростов» сыграет в гостях с московской «Родиной», а «Оренбург» примет действующего чемпиона страны — петербургский «Зенит».

«Локомотив» и «Ахмат» разошлись со счётом 1:1 в первом туре РПЛ
«Локомотив» и «Ахмат» разошлись со счётом 1:1 в первом туре РПЛ

Ранее «Краснодар» вырвал победу над казанским «Рубином» в стартовом туре Российской премьер-лиги. Команды провели встречу в Казани. Итоговый счёт составил 3:1 в пользу гостей с юга страны.

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Артём Гапоненко
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