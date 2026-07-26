«Рубин» стартовал в сезоне РПЛ с поражения «Краснодару»

«Краснодар» вырвал победу над казанским «Рубином» в стартовом туре Российской Премьер-лиги. Команды провели встречу в Казани. Итоговый счёт составил 3:1 в пользу гостей с юга страны.

Хозяева поля открыли счёт на 12-й минуте. Мирлинд Даку забил мяч после точной передачи голкипера Евгения Ставера. Однако «Краснодар» всё же перевернул ход игры. Хуан Боселли сравнял счёт на 45-й добавленной минуте. Никита Кривцов вывел гостей вперёд на 53-й минуте. А Кристиан поставил точку в противостоянии на 94-й минуте.

Казанская команда играла в меньшинстве с 17-й минуты. Главный арбитр показал прямую красную карточку защитнику Илье Рожкову.

В следующем туре «Краснодар» примет «Факел», встреча пройдёт 2 августа. Воронежский клуб недавно вернулся в элитный дивизион. В стартовом матче «Факел» уступил махачкалинскому «Динамо». «Рубин» 1 августа отправится в гости к тольяттинскому «Акрону».