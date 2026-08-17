Футболист Батраков прилетит в Турцию 19 августа для перехода в «Галатасарай»

Российский футболист Алексей Батраков в ближайшие дни должен отправиться в Турцию для завершения перехода в «Галатасарай». Как сообщает Sport Baza, футболист прилетит в страну в среду, 19 августа.

По данным источника, «Галатасарай» уже договорился с московским «Локомотивом» о трансфере российского полузащитника. Стамбульский клуб заплатит за одного из лидеров железнодорожников 25 миллионов евро. Сам Батраков, как утверждается, подпишет соглашение сроком на четыре года.

Ближайшие дни уйдут на подготовку к сделке. Официальное подписание контракта и презентация россиянина в качестве игрока «Галатасарая» ожидаются не позднее 20 августа.

Напомним, полузащитник московского «Локомотива» Алексей Батраков дал согласие на переход в «Галатасарай». Сделка почти полностью оформлена, остались лишь незначительные детали. Сейчас представитель игрока и стамбульский клуб ведут переговоры. Стороны обсуждают снижение некоторых требований «до наиболее разумного уровня». Рыночная стоимость футболиста, по данным Transfermarkt, достигает €28 млн. Его действующий контракт с железнодорожниками рассчитан до лета 2029 года. Возраст Алексея Батракова — 21 год.