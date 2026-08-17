Кубок России — 2026/27
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
16 августа, 23:44

Чемпион СССР 1990 года по футболу Цвейба попал в базу «Миротворца»*

Футболист Ахрик Цвейба (справа) на стадионе имени Э. Стрельцова. Обложка © ТАСС / Фадеичев Сергей

Футболист Ахрик Цвейба (справа) на стадионе имени Э. Стрельцова. Обложка © ТАСС / Фадеичев Сергей

Чемпион СССР 1990 года по футболу Ахрик Цвейба оказался в базе украинского ресурса «Миротворец»*. Информация об этом появилась на сайте проекта.

Авторы ресурса вменяют 59-летнему спортсмену покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины, а также поддержку специальной военной операции.

Цвейба стал чемпионом СССР в составе киевского «Динамо». В 1990 году вместе с клубом он также выиграл Кубок страны. В 1991 году Цвейба стал первым обладателем награды «Футболист года на Украине».

За карьеру защитник выступал за команды из Сухума, Тбилиси, Киева и Москвы, а также за владикавказскую «Аланию» и элистинский «Уралан».

Футболист успел сыграть за несколько национальных команд. На его счету матчи за сборные СССР, СНГ, Украины и России.

Российский мальчик передал военным принтер и оказался в базе «Миротворец»*
Российский мальчик передал военным принтер и оказался в базе «Миротворец»*

Ранее в базу «Миротворца»* внесли четырёхкратного чемпиона России по футболу Алексея Мелёшина. Украинский ресурс обвинил бывшего игрока «Спартака» в поддержке СВО и «покушении на территориальную целостность страны».

Больше новостей о матчах, турнирах и спортсменах — в разделе «Спорт» на Life.ru.

* Ресурс включён в список экстремистских и запрещён на территории Российской Федерации.

BannerImage
Виталий Приходько
  • Новости
  • Футбол
  • Украина
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar