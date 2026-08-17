Чемпион СССР 1990 года по футболу Цвейба попал в базу «Миротворца»*
Футболист Ахрик Цвейба (справа) на стадионе имени Э. Стрельцова. Обложка © ТАСС / Фадеичев Сергей
Чемпион СССР 1990 года по футболу Ахрик Цвейба оказался в базе украинского ресурса «Миротворец»*. Информация об этом появилась на сайте проекта.
Авторы ресурса вменяют 59-летнему спортсмену покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины, а также поддержку специальной военной операции.
Цвейба стал чемпионом СССР в составе киевского «Динамо». В 1990 году вместе с клубом он также выиграл Кубок страны. В 1991 году Цвейба стал первым обладателем награды «Футболист года на Украине».
За карьеру защитник выступал за команды из Сухума, Тбилиси, Киева и Москвы, а также за владикавказскую «Аланию» и элистинский «Уралан».
Футболист успел сыграть за несколько национальных команд. На его счету матчи за сборные СССР, СНГ, Украины и России.
Ранее в базу «Миротворца»* внесли четырёхкратного чемпиона России по футболу Алексея Мелёшина. Украинский ресурс обвинил бывшего игрока «Спартака» в поддержке СВО и «покушении на территориальную целостность страны».
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* Ресурс включён в список экстремистских и запрещён на территории Российской Федерации.