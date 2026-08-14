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14 августа, 12:00

Российский мальчик передал военным принтер и оказался в базе «Миротворец»*

В базе «Миротворец»* оказался 11-летний мальчик за передачу принтера ВС РФ

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI) / Не является фото с места событий

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI) / Не является фото с места событий

Российский школьник попал в базу украинского сайта «Миротворец»* из-за помощи ВС РФ. Информация об этом появилась на самом ресурсе.

В карточке 11-летнего мальчика указано, что он якобы покушался на суверенитет Украины. Поводом для внесения в список стала передача российским военным беспилотника и принтера.

Четырёх детей из России, Белоруссии и Австралии внесли в базу «Миротворца»*
Четырёх детей из России, Белоруссии и Австралии внесли в базу «Миротворца»*

Напомним, что несовершеннолетние уже неоднократно фигурировали в базе скандального украинского сайта «Миротворец»*. В прошлый раз в списке появились семеро российских детей, самому младшему из которых всего 5 лет. Им вменяется умышленное пересечение государственной границы Украины. Речь идёт о поездках через пункты пропуска из Ростовской области в направлении Луганской и Донецкой народных республик. Самому старшему из внесённых в чёрный список подростков — 17 лет.

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* Ресурс включён в список экстремистских и запрещён на территории Российской Федерации

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Юлия Сафиулина
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