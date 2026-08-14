Российский мальчик передал военным принтер и оказался в базе «Миротворец»*

В карточке 11-летнего мальчика указано, что он якобы покушался на суверенитет Украины. Поводом для внесения в список стала передача российским военным беспилотника и принтера.

Напомним, что несовершеннолетние уже неоднократно фигурировали в базе скандального украинского сайта «Миротворец»*. В прошлый раз в списке появились семеро российских детей, самому младшему из которых всего 5 лет. Им вменяется умышленное пересечение государственной границы Украины. Речь идёт о поездках через пункты пропуска из Ростовской области в направлении Луганской и Донецкой народных республик. Самому старшему из внесённых в чёрный список подростков — 17 лет.