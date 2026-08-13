Ферран Торрес перейдёт из «Барселоны» в ПСЖ за €50 млн

Нападающий «Барселоны» Ферран Торрес продолжит карьеру в «Пари Сен-Жермен». По информации инсайдера Фабрицио Романо, стороны договорились о трансфере.

Парижский клуб заплатит за 26-летнего испанца €50 млн. По данным журналиста, сам Торрес хотел перейти именно в ПСЖ. После нескольких дней финальных согласований сделка готова к завершению.

Торрес выступал за «Барселону» на протяжении пяти сезонов. В прошлом чемпионате Испании он забил 16 голов в 33 матчах Ла Лиги — это лучший результат в команде вместе с Ламином Ямалем. Также на его счету две результативные передачи.

Летом Торрес в составе сборной Испании принял участие в чемпионате мира — 2026. Его гол принёс испанцам победу над Аргентиной со счетом 1:0 в дополнительное время в финале турнира.

Ранее Life.ru рассказывал, что ПСЖ второй раз подряд выиграл Суперкубок УЕФА. Ворота парижан защищал российский голкипер Матвей Сафонов, который завоевал уже девятый трофей в состава клуба из Парижа.