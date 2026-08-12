Ромелу Лукаку перешёл из «Наполи» в турецкий «Фенербахче»

Ромелу Лукаку подписал контракт с турецким клубом «Фенербахче». Об этом сообщила пресс-служба команды. Сроки соглашения не раскрываются. 33-летний бельгийский нападающий перешёл в турецкий клуб из «Наполи», за который выступал с 2024 года.

За время в Неаполе Лукаку выиграл чемпионат Италии и Суперкубок страны. В 45 матчах он забил 15 голов и отдал 11 голевых передач. Ранее он играл за «Андерлехт», «Вест Бромвич», «Манчестер Юнайтед», «Эвертон», «Рому», «Интер» и «Челси». С последним он стал обладателем Кубка Англии и клубного чемпионата мира, с «Интером» — чемпионом Италии, обладателем Кубка и Суперкубка.

Лукаку — лучший бомбардир в истории сборной Бельгии: 93 гола в 132 матчах. На чемпионате мира 2026 года он забил три мяча в шести играх.

Ранее стало известно, что ПСЖ рассматривает вариант расставания с Матвеем Сафоновым или Люкой Шевалье летом 2027 года. Причиной называют готовящийся переход японского вратаря Дзиона Судзуки из «Пармы» примерно за 35 млн евро. 23-летний голкипер, скорее всего, проведёт следующий сезон в «Ювентусе», но клуб рассчитывает на его возвращение через год.