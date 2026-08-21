«И даром не нужен»: В «Рубине» категорически отвергли кандидатуру Дзюбы на замену Даку

Казанский «Рубин» не рассматривает возможность подписания Артёма Дзюбы даже на правах свободного агента. Об этом президент клуба Марат Сафиуллин заявил в беседе с журналистами.

Разговор о форварде зашёл во время обсуждения того, кто способен заменить Мирлинда Даку. Сафиуллин признал, что найти равноценного нападающего сейчас будет крайне сложно.

Когда журналист предложил кандидатуру Дзюбы, руководитель казанцев отреагировал категорично.

«Без комментариев. Какой Артём Дзюба? Вы что?» — ответил Сафиуллин корреспонденту «Чемпионата».

На уточняющий вопрос президент «Рубина» добавил: «Нам и бесплатно не нужен этот игрок».

Ранее Life.ru писал, что сам Дзюба положительно оценил переход Мирлинда Даку из «Рубина» в «Спартак». Нападающий призвал бывшего лидера казанцев помочь красно-белым стать чемпионами России и назвал его трансфер правильным шагом. Теперь именно на фоне ухода Даку в Казани возник вопрос о поиске нового форварда.