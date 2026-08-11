«Включайся, родной»: Дзюба обратился к новичку «Спартака» Даку с призывом бороться за титул

Воспитанник «Спартака» Артём Дзюба поддержал трансфер Мирлинду Даку из «Рубина» и призвал албанского форварда включиться в борьбу за чемпионство. В беседе с корреспондентом «Чемпионата» он назвал переход правильным шагом и выразил уверенность, что именно от игры новичка во многом зависят титульные амбиции москвичей.

Дзюба отметил, что давно рекомендовал топ-клубам РПЛ обратить внимание на нападающего. По его словам, «Спартак» оперативно провёл сделку и теперь входит в тройку главных претендентов на золото вместе с «Зенитом» и «Краснодаром».

Футболист напрямую обратился к Даку через СМИ, назвав его родным и подчеркнув способность игрока привести команду к победе. Такое публичное напутствие от легендарного воспитанника создаёт дополнительную мотивацию для адаптации в новом коллективе.

Ранее сообщалось, что красно-белые активировали опцию выкупа албанца за 11 миллионов евро. Трансфер стал одним из самых заметных в летнее окно и усилил атакующую линию команды перед решающей частью сезона.

А вот сам Артём Дзюба пролетел мимо «Спартака». Представители свободного агента предложили красно-белым услуги нападающего, однако клуб отказался обсуждать возможный трансфер. По данным СМИ, 37-летний форвард запросил зарплату в размере €750 тысяч в год. Эта сумма превышает его прежний заработок в «Акроне».

За положением «Спартака», «Зенита», ЦСКА и других клубов можно следить в хабе турнирные таблицы Кубка России — 2026/27.