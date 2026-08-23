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22 августа, 21:04

«Бавария» в 12-й раз завоевала Суперкубок Германии по футболу

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / fcbayern

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / fcbayern

Мюнхенский футбольный клуб «Бавария» нанёс поражение дортмундской «Боруссии» в матче за Суперкубок Германии. Игра состоялась на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

В составе победителей голы на свой счёт записали Натаниэль Браун (28-я минута) и Майкл Олисе (45+1). У хозяев поля отличился Фабиу Силва на 75-й минуте. На 90-й минуте защитник «Боруссии» Рами Бенсебайни получил красную карточку и был удалён с поля.

Для «Баварии» данный трофей стал 12-м в истории — это рекордный показатель среди всех немецких клубов. У «Боруссии» на счету шесть побед в Суперкубке страны. В прошлом сезоне мюнхенцы стали чемпионами Германии и обладателями Кубка, а дортмундцы завоевали право участвовать в суперкубковом матче благодаря второму месту в бундеслиге.

В первом туре предстоящего чемпионата Германии «Бавария» 28 августа примет на своём поле «Штутгарт», а «Боруссия» днём позже, 29 августа, также дома сыграет с «Гамбургом».

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Ранее Life.ru писал, что британские власти рассматривают возможность подачи официальной заявки на проведение чемпионата мира по футболу. Премьер-министр страны Энди Бёрнэм в пятницу на заседании в Манчестере обсудил с коллегами перспективы проведения турнира на территории Соединённого Королевства. Он уже вступил в предварительные консультации с национальными футбольными федерациями.

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Виталий Приходько
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