Разногласия ФИФА и УЕФА поставили под вопрос клубный ЧМ‑2029

Проведение клубного чемпионата мира 2029 года оказалось под вопросом из-за разногласий между ФИФА и ведущими европейскими командами. Организаторы пока не достигли соглашения по вопросу участия клубов в турнире. Об этом сообщает Daily Express.

Будущее клубного чемпионата мира 2029 года оказалось неопределённым на фоне спора между Международной федерацией футбола и крупнейшими представителями европейского футбола. За проведение соревнований уже выразили заинтересованность несколько стран. Среди них Австралия, Новая Зеландия, Бразилия, Германия, Мексика и Англия. При этом основными претендентами на роль хозяев турнира считаются Катар и США.

Предыдущий розыгрыш клубного чемпионата мира состоялся в 2025 году на американских стадионах. Соревнование впервые прошло в расширенном формате — за трофей боролись 32 команды, а победу в решающей встрече одержал лондонский «Челси», который обыграл французский ПСЖ со счётом 3:0. В конце июля появились сведения, что глава ФИФА Джанни Инфантино рассматривает создание отдельной структуры для управления турниром. Предполагалось, что часть акций новой компании — от 20% до 30% — могла быть предложена инвесторам.

Такие планы вызвали негативную реакцию среди футбольных организаций. Представители всех стран — членов УЕФА, включая Россию, договорились бойкотировать чемпионат мира 2030 года в случае реализации этой инициативы. Позднее к позиции европейской конфедерации присоединились Азиатская конфедерация футбола и КОНКАКАФ. После этого ФИФА отказалась от идеи создания подобной компании.

Ранее ФИФА объявила об отказе от идеи продажи инвесторам части прав на чемпионат мира. В организации пояснили, что первоначально проект должен был помочь развитию национальных футбольных ассоциаций по всему миру, особенно в странах, которым требуется дополнительная поддержка.