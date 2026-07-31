Реформа имени Инфантино — Трампа: как ЧМ хотят отдать инвесторам и почему взбунтовался футбольный мир

Джанни Инфантино задумал реформу ФИФА и хочет привлечь частных инвесторов в чемпионат мира. Объясняем, что такое FIFA Forward Enterprise и почему против неё выступили УЕФА, АФК и КОНКАКАФ.

ФИФА оказалась на пороге крупнейшего раскола за время правления Джанни Инфантино. Президент организации предложил создать отдельную коммерческую компанию стоимостью около 20 миллиардов долларов и продать частным инвесторам до 20% её акций. В эту компанию планируют передать коммерческое управление чемпионатами мира и другими турнирами ФИФА.

Против реформы ФИФА выступили УЕФА, Азиатская футбольная конфедерация и КОНКАКАФ. Европейские федерации даже пригрозили бойкотировать соревнования ФИФА. Старший советник Инфантино Карлос Кордейро подал в отставку, назвав проект плохой сделкой для футбола. Разбираемся, что задумал Джанни Инфантино, зачем ФИФА частные инвесторы и почему президента организации обвиняют в попытке продать будущее чемпионата мира.

Что за реформу ФИФА предложил Джанни Инфантино

Главный элемент реформы ФИФА — создание новой структуры под названием FIFA Forward Enterprise, или сокращённо FFE. Это должна быть коммерческая дочерняя компания ФИФА, которая займётся проведением турниров, продажей телевизионных прав, привлечением спонсоров, лицензированием бренда, билетными программами и другими способами заработка на чемпионатах мира.

Стоимость FIFA Forward Enterprise предварительно оценивается в 20 миллиардов долларов. До 20% компании ФИФА собирается предложить внешним инвесторам и таким образом привлечь до 4,2 миллиарда долларов. Контрольный пакет, согласно проекту, останется у самой ФИФА.

Предполагаемую группу инвесторов может возглавить Thrive Eternal — инвестиционная структура, созданная основателем Thrive Capital Джошуа Кушнером. Кушнер является братом Джареда Кушнера, зятя президента США Дональда Трампа. Консультантом сделки выступает JPMorgan, а в подготовке коммерческой модели участвует бывший руководитель Liberty Media Грег Маффей.

Джошуа Кушнер — тот самый родственник Трампа, который покупает долю в ФИФА. Фото © EPA/NINA PROMMER

Именно поэтому формулировка «продажа чемпионата мира» одновременно и упрощает, и довольно точно передаёт суть конфликта. Сам турнир, кубок или право устанавливать футбольные правила никто формально не продаёт. Инвесторам хотят передать долю в компании, которая будет зарабатывать на чемпионате мира и других соревнованиях ФИФА.

Зачем Инфантино понадобились частные инвесторы в ФИФА

Официально Джанни Инфантино объясняет реформу необходимостью увеличить финансирование футбола по всему миру. ФИФА обещает направить полученные средства на стадионы, тренировочные центры, детский и женский футбол, подготовку тренеров, национальные сборные и развитие игры в небогатых странах.

Организация заявила, что благодаря FIFA Forward Enterprise общий объём финансирования футбольных программ может превысить 10 миллиардов долларов. В публичном описании проекта говорилось, что национальные федерации смогут получить до 20 миллионов долларов дополнительного разового финансирования. Позднее Reuters сообщил, что в письме Инфантино ассоциациям фигурировал пакет до 40 миллионов долларов для каждой федерации, поддержавшей предложение до 19 сентября 2026 года.

Логика Инфантино выглядит так: чемпионат мира приносит огромные доходы, но значительная часть футбольных федераций по-прежнему не располагает инфраструктурой и большими коммерческими рынками. Поэтому часть будущей прибыли турнира предлагается превратить в деньги уже сейчас, а затем распределить их между членами ФИФА.

ФИФА подчёркивает, что частные инвесторы получат только неконтролирующую долю, не смогут управлять турнирами и не будут принимать решения о правилах, календаре или формате чемпионата мира. По версии организации, инвесторы вкладываются не в саму ФИФА, а в её дочернюю компанию, поэтому в системе управления футболом «ничего не изменится».

Как Инфантино хочет изменить ФИФА: коммерческие права на чемпионаты мира предлагают передать новой структуре FIFA Forward Enterprise и продать до 20% её акций частным инвесторам. Инфографика © Life.ru

Почему против реформы ФИФА выступили УЕФА, АФК и КОНКАКАФ

Критики считают эти гарантии недостаточными. Когда частный инвестор покупает долю стоимостью в миллиарды долларов, он рассчитывает не на развитие детских секций, а на рост стоимости актива и регулярную прибыль.

Это означает, что у FIFA Forward Enterprise появится постоянное обязательство увеличивать доходы от чемпионата мира. Чтобы выполнить его, компании придётся продавать больше рекламы и трансляций, повышать стоимость билетов, расширять турниры, увеличивать количество матчей и искать новые коммерческие форматы.

УЕФА заявила, что чемпионат мира нельзя превращать в инвестиционный продукт. По мнению европейской конфедерации, после появления акционеров решения о календаре и формате соревнований неизбежно окажутся связаны с интересами инвесторов. Все 55 европейских ассоциаций объявили, что не будут участвовать в турнирах ФИФА, пока проект FIFA Forward Enterprise остаётся в силе.

КОНКАКАФ, объединяющая федерации Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна, также отвергла предложение. Особенно резкую реакцию вызвало то, что руководство конфедерации узнало о реформе ФИФА из публикаций СМИ. КОНКАКАФ указала на отсутствие полноценного обсуждения, независимой оценки и предварительного одобрения со стороны руководящих органов ФИФА.

Азиатская футбольная конфедерация заявила, что её также не привлекали к разработке проекта. Позднее АФК поддержала позицию УЕФА и КОНКАКАФ, отметив, что сама возможность бойкота чемпионата мира говорит о глубине кризиса.

Как может работать реформа ФИФА: доходы от чемпионатов мира предлагают передать FIFA Forward Enterprise, до 20% которой получат частные инвесторы. Инфантино обещает вложения в развитие футбола, критики опасаются роста коммерческого давления на турниры. Инфографика © Life.ru

Почему советник Инфантино Карлос Кордейро ушёл из ФИФА

Одним из самых болезненных ударов для Джанни Инфантино стала отставка его старшего советника по стратегии и управлению Карлоса Кордейро. Это не внешний критик ФИФА, а человек, которого сам Инфантино пригласил в организацию в 2021 году для модернизации её структуры.

Кордейро — бывший вице-председатель Goldman Sachs и экс-президент Федерации футбола США. Он заявил, что не участвовал в подготовке FIFA Forward Enterprise и категорически не поддерживает продажу доли в бизнесе чемпионата мира.

Момощник президента ФИФА Маттиас Графстром, президент Федерации футбола США Карлос Кордейро, президент ФИФА Джанни Инфантино и президент США Дональд Трамп во время встречи в Белом доме в 2018 году. Фото © EPA\TASS

По словам Кордейро, ФИФА собирается навсегда отдать часть своего самого ценного актива ради привлечения 4,2 миллиарда долларов, хотя организация не имеет долгов, располагает крупными резервами и за цикл 2022–2026 годов получила около 15 миллиардов долларов выручки. Советник назвал реформу плохой сделкой для национальных федераций и долгосрочного будущего футбола.

Его главный вопрос оказался крайне неудобным для Инфантино: зачем организации, которая и без того получает рекордные доходы, срочно продавать постоянную долю в будущей прибыли чемпионатов мира?

Почему Инфантино так не любят в футбольном мире

Говорить, что Инфантино ненавидят абсолютно все, было бы преувеличением. Его поддерживают многие небольшие и развивающиеся футбольные федерации, которые при нём стали получать больше денег от ФИФА. Однако среди европейских лиг, клубов, профсоюзов игроков, правозащитников и части болельщиков накопилось сразу несколько серьёзных претензий.

Инфантино постоянно расширяет футбольные турниры

При Инфантино чемпионат мира увеличился до 48 сборных, а клубный чемпионат мира — до 32 команд. Больше участников означает больше матчей, трансляций, рекламы и доходов ФИФА.

Но игроки и национальные лиги считают, что футбольный календарь уже перегружен. Европейские профсоюзы игроков даже начали судебное разбирательство против ФИФА, утверждая, что решения о расширении клубного чемпионата мира принимались в одностороннем порядке и лишают футболистов нормального отдыха между сезонами.

Поэтому новая реформа воспринимается не как отдельная финансовая операция, а как следующий этап той же политики: ФИФА создаёт всё больше соревнований, чтобы контролировать большую часть футбольной экономики.

Его обвиняют в непрозрачном управлении

Инфантино пришёл к власти после коррупционного скандала времён Йозефа Блаттера и обещал реформировать ФИФА. Но теперь даже конфедерации, которые раньше поддерживали президента организации, жалуются, что узнают о стратегических решениях из СМИ.

Проект стоимостью 20 миллиардов долларов был подготовлен без широкого обсуждения, после чего национальным федерациям дали ограниченный срок на ответ. Одновременно им предложили крупные выплаты. Критики рассматривают такую схему не как свободное голосование, а как попытку быстро обеспечить нужное большинство с помощью финансовых обещаний.

Его подозревают в смешении футбола и политики

Отдельным источником раздражения стали отношения Инфантино с Дональдом Трампом. Правозащитная организация FairSquare обвиняла президента ФИФА в нарушении принципа политической нейтральности из-за регулярных совместных появлений и публичной поддержки американского лидера.

Во время чемпионата мира 2026 года Трамп подтвердил, что обращался к Инфантино с просьбой пересмотреть дисквалификацию американского футболиста Фоларина Балогана. Наказание впоследствии отменили. Само по себе это не доказывает вмешательства президента США в решение ФИФА, однако история усилила подозрения, что личные политические связи могут влиять на спортивные процессы.

Теперь главным потенциальным инвестором FIFA Forward Enterprise называют структуру Джошуа Кушнера — родственника семьи Трампа. Формально Джаред Кушнер в сделке не участвует, но такое сочетание фамилий делает любые разговоры о независимости проекта ещё сложнее.

Инфантино отвечает на критику как политик, а не футбольный чиновник

Президент ФИФА всё чаще описывает противников своей политики не как участников профессиональной дискуссии, а как людей, распространяющих ненависть и ложные сведения. После чемпионата мира 2026 года он публично обвинил критиков турнира именно в этом.

Такой стиль усиливает впечатление, что Инфантино не пытается договариваться с клубами, лигами и игроками, а считает любое несогласие атакой на себя и собственную миссию.

Действительно ли Инфантино продаёт чемпионат мира

Юридически — нет. ФИФА не продаёт сам турнир и утверждает, что сохранит исключительное право определять спортивные правила, формат соревнований и международный календарь.

Экономически — частично да. Инвесторы получат постоянную долю в компании, которая будет управлять коммерческими операциями чемпионата мира и зарабатывать на его популярности.

Именно слово «постоянную» делает сделку принципиальной. Кредит можно вернуть, облигации — погасить, а проданную долю придётся либо выкупать обратно, либо бессрочно делиться с инвесторами доходами от главного футбольного турнира планеты.

Почему небольшие футбольные страны могут поддержать реформу

У Инфантино остаётся сильный аргумент. Для Англии, Германии или Испании дополнительные 20–40 миллионов долларов не определяют будущее национального футбола. Для небольшой федерации такие деньги способны оплатить новый стадион, академию, женский чемпионат или работу сборных на несколько лет.

Каждая из 211 национальных ассоциаций имеет в ФИФА один голос независимо от размера страны и популярности её футбола. Политическая система организации поэтому выгодна Инфантино: он может опираться не на несколько богатых европейских лиг, а на десятки федераций Африки, Азии, Океании и Карибского бассейна.

Сам президент ФИФА называет это демократизацией мирового футбола. Его противники — системой, при которой деньги организации используются для укрепления личной власти руководителя.

Что будет с реформой ФИФА дальше

Окончательное решение о создании FIFA Forward Enterprise должны принять национальные ассоциации и Совет ФИФА. Организация обещает не запускать проект без поддержки большинства членов.

Однако УЕФА, КОНКАКАФ и АФК вместе объединяют 143 из 211 национальных федераций. Даже если не все страны последуют позиции своих конфедераций, сопротивление оказалось намного сильнее, чем, вероятно, рассчитывал Инфантино.

Теперь спор о частных инвесторах превратился в голосование о доверии самому президенту ФИФА. Если проект провалится, это станет крупнейшим политическим поражением Инфантино. Если он будет одобрен вопреки бойкоту и протестам, мировой футбол может получить не только новую коммерческую компанию, но и затяжную войну между ФИФА, Европой, национальными лигами и профсоюзами игроков.

Главный вопрос реформы поэтому звучит не так: можно ли заработать на чемпионате мира ещё несколько миллиардов? ФИФА давно доказала, что можно. Вопрос в другом: останется ли чемпионат мира общественным футбольным институтом или окончательно превратится в актив, который обязан приносить доход своим совладельцам.

Коротко: что такое FIFA Forward Enterprise

FIFA Forward Enterprise — предлагаемая коммерческая дочерняя компания ФИФА стоимостью около 20 миллиардов долларов. Она должна управлять коммерческими и операционными направлениями чемпионатов мира и других турниров.

Сколько хотят продать инвесторам? До 20% FIFA Forward Enterprise.

Сколько денег хочет получить ФИФА? До 4,2 миллиарда долларов.

Кто может стать инвестором? Группу потенциальных инвесторов должна возглавить структура Thrive Eternal Джошуа Кушнера.

Почему УЕФА против? В Европе считают, что появление акционеров заставит ФИФА подчинять календарь и форматы турниров необходимости увеличивать прибыль.

Кто ещё выступил против? КОНКАКАФ и Азиатская футбольная конфедерация. Старший советник Инфантино Карлос Кордейро ушёл в отставку.