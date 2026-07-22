NYP: Трамп хочет, чтобы следующим генсеком ООН стал президент ФИФА Инфантино
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Как сообщает газета New York Post со ссылкой на осведомлённые источники, американский лидер Дональд Трамп рассматривает кандидатуру президента ФИФА Джанни Инфантино на должность следующего генерального секретаря ООН.
Инфантино сблизился с Трампом во время ЧМ-2026 в США, Мексике и Канаде. Президент ФИФА «из кожи вон лез», чтобы расположить к себе республиканца, и даже вручил ему Премию мира ФИФА в декабре. Хозяин Белого дома, в свою очередь, считает Инфантино уважаемым человеком, который способен объединять людей.
При этом неизвестно, обсуждал ли Трамп эту идею с самим Инфантино и хочет ли тот перейти из ФИФА в ООН. В апреле он заявил о намерении переизбраться на пост главы ФИФА в следующем году. Действующий генеральный секретарь Организации Объединённых Наций Антониу Гутерриш сохраняет свои полномочия до 31 декабря 2026 года.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров провёл встречу с кандидатом на пост генерального секретаря ООН Каролин Родригес-Биркетт, представляющей Гайану. По итогам переговоров в МИД РФ сообщили, что российская сторона разъяснила свои требования к претендентам на высшую должность в Организации Объединённых Наций. Также стороны подтвердили приверженность центральной координирующей роли ООН в международных делах.
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