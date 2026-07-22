NYP: Трамп хочет, чтобы следующим генсеком ООН стал президент ФИФА Инфантино

Как сообщает газета New York Post со ссылкой на осведомлённые источники, американский лидер Дональд Трамп рассматривает кандидатуру президента ФИФА Джанни Инфантино на должность следующего генерального секретаря ООН.

Инфантино сблизился с Трампом во время ЧМ-2026 в США, Мексике и Канаде. Президент ФИФА «из кожи вон лез», чтобы расположить к себе республиканца, и даже вручил ему Премию мира ФИФА в декабре. Хозяин Белого дома, в свою очередь, считает Инфантино уважаемым человеком, который способен объединять людей.

При этом неизвестно, обсуждал ли Трамп эту идею с самим Инфантино и хочет ли тот перейти из ФИФА в ООН. В апреле он заявил о намерении переизбраться на пост главы ФИФА в следующем году. Действующий генеральный секретарь Организации Объединённых Наций Антониу Гутерриш сохраняет свои полномочия до 31 декабря 2026 года.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров провёл встречу с кандидатом на пост генерального секретаря ООН Каролин Родригес-Биркетт, представляющей Гайану. По итогам переговоров в МИД РФ сообщили, что российская сторона разъяснила свои требования к претендентам на высшую должность в Организации Объединённых Наций. Также стороны подтвердили приверженность центральной координирующей роли ООН в международных делах.