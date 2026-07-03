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3 июля, 17:17

Лавров провёл встречу с кандидатом на пост генсека ООН из Гайаны

Обложка © МИД РФ

Обложка © МИД РФ

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провёл встречу с кандидатом на пост генерального секретаря ООН Каролин Родригес-Биркетт, представляющей Гайану. По итогам переговоров в МИД РФ сообщили, что российская сторона разъяснила свои требования к претендентам на высшую должность в Организации Объединённых Наций.

«Родригес-Биркетт представила свою предвыборную программу. Сергей Лавров разъяснил требования, предъявляемые российской стороной к претендентам на высший ооновский пост», — отметили в МИД РФ.

Также стороны подтвердили приверженность центральной координирующей роли ООН в международных делах.

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Ранее в МИД РФ заявляли, что новый генсек ООН должен исправить ошибки команды Антониу Гутерриша и изменить ситуацию в секретариате организации. Предвзятые подходы мешают чиновникам ООН выступать эффективными посредниками при урегулировании современных кризисов.

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Полина Никифорова
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