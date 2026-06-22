В МИД РФ указали на первую задачу для нового генсека ООН

Новому генеральному секретарю ООН предстоит исправить ошибки команды Антониу Гутерриша и изменить ситуацию в секретариате организации. Об этом заявил директор департамента международных организаций МИД РФ Кирилл Логвинов в интервью ТАСС.

По его словам, предвзятые подходы мешают чиновникам ООН выступать эффективными посредниками при урегулировании современных кризисов. Дипломат отметил, что такая позиция подрывает доверие к организации со стороны участников конфликтов.

«Проблема в том, что предвзятые подходы не позволяют чиновникам ООН эффективно посредничать при урегулировании острых кризисов современности. Ставя под вопрос собственный авторитет, они не могут рассчитывать на доверие конфликтующих сторон, которое является главным ресурсом переговорщика», — сказал он.

Логвинов выразил надежду, что текущую ситуацию удастся хоть как-то выправить после избрания нового генсека.

Дипломат добавил, что следующему главному административному должностному лицу ООН нужно пересмотреть подходы, которые сложились при нынешнем руководстве организации. По словам Логвинова, новый генеральный секретарь должен начать с изменения кадрового баланса в секретариате. Он связал это с влиянием представителей западных стран.

Срок полномочий действующего генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша истекает 31 декабря. После этого организацию должен возглавить новый руководитель.

Ранее кандидат на пост генерального секретаря ООН Ребека Гринспан заявила, что украинский конфликт можно урегулировать только через взаимодействие со всеми сторонами. По её словам, диалог остаётся единственным способом искать решение подобных кризисов. Сейчас на должность генсека ООН претендуют несколько политиков и международных чиновников, среди них бывший президент Чили Мишель Бачелет, глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси, руководитель ЮНКТАД Ребека Гринспан, бывший президент Сенегала Маки Салл и экс-глава МИД Эквадора Мария Фернанда Эспиноса.