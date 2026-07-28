Конгресс США начал расследование связей Инфантино с администрацией Трампа

Президент ФИФА Джанни Инфантино оказался в центре внимания Конгресса США после начала расследования о его возможных связях с администрацией американского лидера Дональда Трампа. Демократ Джейми Раскин потребовал от руководителя футбольной федерации раскрыть детали этих контактов. Об этом сообщила газета The Guardian.

Конгрессмен потребовал сохранить всю переписку между сотрудниками ФИФА и лицами, связанными с администрацией Трампа или его инаугурационным комитетом. В запросе отдельно указаны сообщения в мессенджерах и социальных сетях, включая Signal, Telegram, WhatsApp, X и Truth Social.

Раскин также попросил Инфантино лично явиться для дачи показаний «в целях содействия расследованию». Среди запрошенных материалов — сведения о возможных подарках, выплатах или льготах, которые могли получить Трамп или связанные с ним лица.

Кроме того, Конгресс США запросил документы о продаже билетов на мероприятия ФИФА, контактах представителей федерации с американскими чиновниками, а также журнал посещений помещения организации в Trump Tower. Поводом для проверки стали вопросы о взаимодействии главы ФИФА с Белым домом и представителями окружения американского президента.

Ранее вокруг ФИФА возникла проверка в Мексике из-за проведения закрытого торжественного ужина организации в историческом замке Чапультепек накануне старта чемпионата мира по футболу. Генеральная прокуратура страны начала расследование обстоятельств мероприятия. В центре внимания оказалась аренда объекта, стоимость которой превысила 1,3 млн песо (около 75 тысяч долларов).