«Плохая сделка для футбола»: от Инфантино ушёл ключевой советник

Старший советник президента ФИФА Карлос Кордейро подал в отставку в знак протеста против плана Джанни Инфантино привлечь частных инвесторов к коммерческим активам организации. Об этом Кордейро сообщил Sky News.

Речь идёт о создании компании FIFA Forward Enterprise, которой планируют передать коммерческие права на чемпионаты мира, клубные чемпионаты мира и другие турниры ФИФА. Инвесторам предлагают продать 20% компании, оценённой примерно в $20 млрд, и привлечь около $4,2 млрд. При этом контроль над спортивной частью соревнований должен остаться у ФИФА.

Кордейро заявил Sky News, что не участвовал в разработке предложения и не может его поддержать.

«Это плохая сделка для ассоциаций — членов ФИФА, плохая сделка для футбола и плохая сделка для долгосрочного будущего этой игры», — подчеркнул бывший советник Инфантино.

По словам Кордейро, ФИФА располагает значительными резервами и не имеет долгов, поэтому необходимость продавать долю в главном коммерческом активе организации ради краткосрочного финансирования вызывает вопросы. До прихода в футбольное управление он работал в Goldman Sachs и возглавлял Федерацию футбола США.

Ранее против проекта выступил УЕФА. Все 55 входящих в него национальных федераций объявили о бойкоте соревнований ФИФА, если Инфантино не откажется от сделки. В европейской организации заявили, что план был разработан тайно и продвинут почти до стадии утверждения без полноценного обсуждения.

Предложение также раскритиковали Азиатская футбольная конфедерация и КОНКАКАФ. Окончательное решение должны принять 211 национальных ассоциаций ФИФА до 19 сентября. В случае одобрения проекта каждой федерации пообещали дополнительные выплаты из привлечённых средств.