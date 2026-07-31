УЕФА придумал альтернативу чемпионату мира после бойкота ФИФА

Европейские футбольные чиновники разработали свой вариант чемпионата мира после того, как УЕФА объявил бойкот турнирам ФИФА. Об этом сообщает телеканал Sky News.

Ещё в 2017 году УЕФА придумал «Глобальную лигу наций» — турнир с восемью командами, который хотели проводить в нечётные годы, чтобы не мешать Евро и ЧМ. Вместо одного финала планировалось семь мини-турниров в разных странах, начиная с четвертьфинала. Но проект не запустили из-за того, что президент ФИФА Джанни Инфантино сосредоточился на клубном чемпионате мира.

Недавно глава международной федерации решил продать часть коммерческих прав на ЧМ частным инвесторам, чтобы привлечь 4,2 млрд долларов. Это вызвало критику, и УЕФА в ответ объявил бойкот турнирам ФИФА — его поддержали все 55 членов. Также против выступила североамериканская конфедерация КОНКАКАФ.

ФИФА пообещала федерациям субсидии в обмен на поддержку, но затем заявила, что не будет создавать компанию для управления правами, если большинство выскажется против. На этом фоне УЕФА вернулся к идее «Глобальной лиги наций» — семь дивизионов по восемь команд, с квотами для разных континентов. В четвёртый дивизион включили только одну команду из Океании. Но пока этот проект остаётся на бумаге.

Напомним, ФИФА предложила создать компанию FIFA Forward Enterprise, которая будет продавать права на трансляции, спонсорство, билеты и лицензии. По задумке Инфантино, это должно принести больше денег и увеличить выплаты национальным федерациям. При этом ФИФА останется главной — она продолжит принимать спортивные и юридические решения. Стоимость структуры оценивают в 20 миллиардов долларов, а инвесторам предлагают до 20% без права контроля, что может дать около 4,2 миллиарда.