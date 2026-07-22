ФИФА готова вернуть Россию, но есть преграда: Дегтярёв указал на «европейские дебри»

Руководство ФИФА понимает необходимость вернуть российские сборные и клубы на международные турниры. Основные сложности сейчас связаны с позицией УЕФА, заявил министр спорта РФ и глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярёв.

Ранее Международная федерация футбола сообщила, что изучит новые рекомендации МОК об отмене ограничений в отношении спортсменов из РФ. Однако окончательное решение зависит не только от неё.

«Надо сказать, что в целом есть хорошее видение и понимание у руководства ФИФА, что надо Россию возвращать. Упираемся пока в европейские дебри, называемые УЕФА», — сказал Дегтярёв в беседе с kp.ru.

Российские сборные и клубы отстранены от турниров под эгидой ФИФА и УЕФА с 2022 года. Сроки возможного возвращения пока не определены.

Ранее западные СМИ заявили, что ФИФА и УЕФА пока не планируют быстро возвращать российские команды на международные соревнования. Даже после смягчения позиции МОК футбольным организациям предстоит отдельно пересмотреть собственные ограничения.