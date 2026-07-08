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Регион
8 июля, 09:25

ФИФА и УЕФА не собираются быстро возвращать команды России

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ФИФА и УЕФА в ближайшее время не планируют допускать российские клубы и сборные к турнирам под своей эгидой. Об этом сообщила газета The Telegraph со ссылкой на источники.

По данным издания, решение МОК о смягчении ограничений для российских спортсменов не означает автоматического пересмотра позиции футбольных организаций. Российские команды по-прежнему отстранены от международных соревнований.

Ранее исполком Международного олимпийского комитета временно снял отстранение Олимпийского комитета России и признал прежние рекомендации по ограничениям для российских спортсменов и команд больше не применимыми. При этом МОК оставил международным федерациям право самостоятельно определять условия допуска.

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Журналист Роб Харрис сообщал, что ФИФА рассмотрит рекомендации МОК. Однако, как пишет The Telegraph, в футболе быстрого возвращения российских команд пока не ожидается.

Российские клубы и сборные отстранены от турниров ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года. Из-за этого национальная команда пропустила отбор к чемпионату мира 2022 года, Евро-2024 и квалификацию ЧМ-2026, а российские клубы не участвуют в еврокубках.

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На фоне решения МОК ситуация в футболе остаётся отдельным вопросом: даже при общем смягчении олимпийской линии допуск команд зависит от позиций ФИФА, УЕФА и их внутренних регламентов.

Последние новости с чемпионата мира по футболу ФИФА читайте в специальном разделе Life.ru.

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Марина Фещенко
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