Стало известно место России в рейтинге ФИФА после чемпионата мира

Сборная России не изменила свое положение в обновлённом рейтинге ФИФА по итогам чемпионата мира. Национальная команда находится на 35-м месте.

На первое место вышла Испания, которая сместила Аргентину на вторую строчку. Далее идут Франция, Англия, Бразилия (поднялась на 1 место), Марокко (поднялось на 1 место), Португалия (опустилась на 2), Бельгия (поднялась на 1), Нидерланды (опустились на 1), Мексика (поднялась на 4).

Также стоит отметить рывки Швейцарии (с 19 на 14), Норвегии (с 31 на 19), Египта (с 29 на 24), Парагвая (с 41 на 34), ДР Конго (с 46 на 41), ЮАР (с 60 на 54), Ганы (с 73 на 65). Среди падений выделяется Италия (с 12 на 15), Уругвай (с 16 на 20), Турция (с 22 на 27), Южная Корея (с 25 на 32), Панама (с 34 на 44), Чехия (с 40 на 48), Тунис (с 45 на 57), Узбекистан (с 50 на 60), Ирак (с 57 на 63).

Ранее Ламин Ямаль рассказал о разговоре с Лионелем Месси после финала чемпионата мира 2026 года, в котором сборная Испании обыграла Аргентину. По словам молодой звезды, капитан аргентинской команды подошёл к нему сразу после окончания встречи, пожал руку и поздравил с победой. Ямаль отметил, что напутствие от Месси стало для него одним из самых значимых воспоминаний турнира.