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22 июля, 14:17

Стало известно место России в рейтинге ФИФА после чемпионата мира

Сборная России сохранила 35-е место в рейтинге ФИФА после ЧМ

Обложка © ТАСС / Пётр Ковалёв

Обложка © ТАСС / Пётр Ковалёв

Сборная России не изменила свое положение в обновлённом рейтинге ФИФА по итогам чемпионата мира. Национальная команда находится на 35-м месте.

На первое место вышла Испания, которая сместила Аргентину на вторую строчку. Далее идут Франция, Англия, Бразилия (поднялась на 1 место), Марокко (поднялось на 1 место), Португалия (опустилась на 2), Бельгия (поднялась на 1), Нидерланды (опустились на 1), Мексика (поднялась на 4).

Также стоит отметить рывки Швейцарии (с 19 на 14), Норвегии (с 31 на 19), Египта (с 29 на 24), Парагвая (с 41 на 34), ДР Конго (с 46 на 41), ЮАР (с 60 на 54), Ганы (с 73 на 65). Среди падений выделяется Италия (с 12 на 15), Уругвай (с 16 на 20), Турция (с 22 на 27), Южная Корея (с 25 на 32), Панама (с 34 на 44), Чехия (с 40 на 48), Тунис (с 45 на 57), Узбекистан (с 50 на 60), Ирак (с 57 на 63).

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Милена Скрипальщикова
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