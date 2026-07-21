«ФИФА разрушает футбол»: Глава Ла Лиги обрушился с критикой на Инфантино

Президент испанской Ла Лиги Хавьер Тебас резко раскритиковал руководство ФИФА и заявил, что Джанни Инфантино должен покинуть свой пост. По его словам, решения организации наносят вред футбольной индустрии. Об этом Тебас заявил в интервью итальянской газете La Gazzetta dello Sport.

«Они разрушают футбольную индустрию, которая создает десятки тысяч рабочих мест, для мероприятия, которое длится 40 дней и включает в себя меньшинство игроков. Нам нужно меньше национальных команд и больше защиты для национального футбола на всех уровнях», — сказал он.

Тебас выступил против возможного расширения чемпионата мира 2030 года до 64 сборных. По мнению руководителя Ла Лиги, увеличение числа участников международного турнира не имеет смысла и может негативно сказаться на клубном футболе. Он заявил, что мировой футбол не должен строиться только вокруг первенства планеты. Тебас подчеркнул, что именно национальные чемпионаты обеспечивают стабильность всей отрасли.

Глава испанской лиги считает, что ФИФА принимает решения в собственных интересах и недостаточно учитывает последствия для клубов, игроков и футбольного рынка. Тебас также заявил, что время Джанни Инфантино во главе организации якобы подошло к концу. При этом он отметил, что действующий президент сохраняет поддержку со стороны футбольных федераций, из-за чего конкурировать с ним на выборах практически невозможно.

По словам функционера, многие представители футбольного сообщества критикуют действия Инфантино, но не готовы открыто выступать против него. Тебас назвал такую ситуацию проблемой для всей системы управления спортом. Отдельно президент Ла Лиги упомянул ситуацию с нападающим сборной США Фоларином Балоганом. Он заявил, что решение приостановить дисквалификацию игрока после звонка Инфантино от президента США Дональда Трампа могло стать серьёзным скандалом для руководителя ФИФА. Сам Инфантино ранее утверждал, что решение по футболисту принималось дисциплинарным комитетом самостоятельно на основании правил и обстоятельств дела.

Тебас также раскритиковал организацию матчей чемпионата мира, заявив, что некоторые дополнительные паузы во время игр используются не только из-за погодных условий, но и в коммерческих целях.

Напомним, на фоне чемпионата мира по футболу 2026 года Инфантино столкнулся с новой волной критики из-за расширенного до 48 сборных формата турнира, перегруженного календаря, логистических сложностей при проведении матчей в США, Канаде и Мексике, а также коммерциализации соревнований. Дополнительный резонанс вызвал эпизод с нападающим сборной США Балоганом, которому ФИФА отменила автоматическую дисквалификацию после удаления на групповой стадии, позволив сыграть в плей-офф. Решение вызвало обвинения в двойных стандартах и политическом вмешательстве, поскольку, по данным СМИ, ему предшествовало давление со стороны Трампа. Из-за этого конфликта отношения между ФИФА и УЕФА резко обострились, а глава УЕФА Александер Чеферин даже бойкотировал финал турнира.