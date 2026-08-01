ФИФА официально подтвердила отказ от продажи части прав на ЧМ частным инвесторам
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ФИФА официально отказалась от идеи продавать часть прав на чемпионат мира инвесторам. Федерация подтвердила информацию, выпустив заявление на своём сайте.
«Проект был призван заложить основу для дальнейшего укрепления национальных федераций во всём мире, особенно в тех странах, где поддержка наиболее необходима. Внимательно выслушав все мнения, стало ясно, что проект создал разногласия такого характера, которые, независимо от уровня поддержки, больше не отвечают интересам первоначально поставленной цели», — говорится в заявлении
На сайте подчеркнули, что главная цель ФИФА — объединять и развивать футбол, а не создавать конфликты. В связи с этим от предложения решено отказаться.
Летом 2026 года президент ФИФА Джанни Инфантино выступил с предложением создать коммерческую «дочку» FIFA Forward Enterprise для управления всеми коммерческими правами на чемпионат мира и другие турниры. Он оценил её в 20 млрд долларов. Планировалось продать до 20% миноритарной доли частным инвесторам во главе с фондом Джошуа Кушнера (брата зятя Дональда Трампа). Это должно было привлечь до 4,2 млрд долларов. Взамен каждая из 211 федераций-членов получила бы до 40 млн долларов на развитие. Однако план вызвал шквал критики со стороны УЕФА, КОНКАКАФ и АФК (представляющих 143 из 211 федераций). Они заявили, что их не проинформировали должным образом и обвинили ФИФА в попытке «продать душу футбола». В результате менее чем через неделю, после обвинений в отсутствии прозрачности и угроз бойкота турниров, ФИФА была вынуждена отозвать это предложение.
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