ФИФА официально подтвердила отказ от продажи части прав на ЧМ частным инвесторам

«Проект был призван заложить основу для дальнейшего укрепления национальных федераций во всём мире, особенно в тех странах, где поддержка наиболее необходима. Внимательно выслушав все мнения, стало ясно, что проект создал разногласия такого характера, которые, независимо от уровня поддержки, больше не отвечают интересам первоначально поставленной цели», — говорится в заявлении

Летом 2026 года президент ФИФА Джанни Инфантино выступил с предложением создать коммерческую «дочку» FIFA Forward Enterprise для управления всеми коммерческими правами на чемпионат мира и другие турниры. Он оценил её в 20 млрд долларов. Планировалось продать до 20% миноритарной доли частным инвесторам во главе с фондом Джошуа Кушнера (брата зятя Дональда Трампа). Это должно было привлечь до 4,2 млрд долларов. Взамен каждая из 211 федераций-членов получила бы до 40 млн долларов на развитие. Однако план вызвал шквал критики со стороны УЕФА, КОНКАКАФ и АФК (представляющих 143 из 211 федераций). Они заявили, что их не проинформировали должным образом и обвинили ФИФА в попытке «продать душу футбола». В результате менее чем через неделю, после обвинений в отсутствии прозрачности и угроз бойкота турниров, ФИФА была вынуждена отозвать это предложение.